Installation guide (Русский)

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Этот документ является руководством по установке Arch Linux с помощью системы, загруженной с официальным установочным образом. Данный образ включает в себя специальные возможности, описанные на странице Install Arch Linux with accessibility options. Также на странице Category:Installation process доступны альтернативные методы установки.

Перед установкой рекомендуется прочитать часто задаваемые вопросы. Чтобы получить разъяснения по понятиям, используемым на этой странице, смотрите статью Help:Чтение. В частности, примеры кода могут содержать заполнители (отформатированные в курсиве ), которые необходимо заменить вручную. Более подробные инструкции приведены в соответствующих статьях ArchWiki и на страницах справочных руководств (man) различных программ. Ссылки и на то, и на другое присутствуют в этом руководстве. Также вы можете получить помощь в IRC-канале и на англоязычном и русскоязычном форумах Arch Linux.

Arch Linux способен работать на любой x86_64-совместимой машине, имеющей хотя бы 512 MiB ОЗУ, однако понадобится больше памяти для загрузки live-системы.[1] Базовая установка занимает меньше 2 GiB дискового пространства. Поскольку для процесса установки требуется получать пакеты из удалённого репозитория, необходимо работающее интернет-соединение.

Перед установкой

Загрузка установочного образа

В зависимости от желаемого способа загрузки, скачайте образ ISO или netboot (а также соответствующую подпись GnuPG) со страницы Загрузки.

Проверка подписи

Рекомендуется проверять подпись образа перед его использованием, особенно когда он был загружен с зеркала HTTP, где загрузки обычно подвержены перехвату для подмены образа на вредоносный.

На системах с установленным GnuPG это можно сделать, поместив PGP signature (находится на странице Загрузки в разделе Checksums) в каталог с образом и выполнив команду:

$ gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-версия-x86_64.iso.sig

В качестве альтернативы, можно проверить подпись из установленного Arch Linux:

$ pacman-key -v archlinux-версия-x86_64.iso.sig

Примечание: Самой подписью можно манипулировать, если загрузить ее с зеркала, а не с archlinux.org, как указано выше. В этом случае убедитесь, что открытый ключ, который используется для декодирования подписи, подписан другим надежным ключом. Команда gpg выведет fingerprint открытого ключа.

выведет fingerprint открытого ключа. Еще один метод проверки подлинности подписи — убедиться, что fingerprint открытого ключа идентичен fingerprint ключа разработчиков Arch Linux, которые подписали ISO-образ. Для получения дополнительной информации о процессе проверки подлинности открытых ключей смотрите Wikipedia:ru:Криптосистема с открытым ключом.

Подготовка установочного носителя

Установочный образ можно загрузить на конечном устройстве с помощью USB-накопителя, оптического диска или сети (при помощи PXE) — следуйте соответствующей статье для подготовки установочного носителя.

Загрузка live-окружения

Примечание: Установочные образы Arch Linux не поддерживают Secure Boot, в связи с чем необходимо Установочные образы Arch Linux не поддерживают Secure Boot, в связи с чем необходимо отключить данную функцию перед загрузкой. Однако, при желании возможно настроить Secure Boot после завершения установки Arch Linux.

Загрузите устройство с установочного носителя с Arch Linux. Обычно при включении компьютера нажимается специальная клавиша (иногда она указывается на заставке) во время фазы POST для выбора загрузочного устройства. Обратитесь к руководству вашей материнской платы для получения более подробных инструкций. Когда появится меню установочного носителя, выберите Arch Linux install medium и нажмите Enter для входа в установочное окружение. Совет: Установочный образ использует Установочный образ использует systemd-boot для загрузки в UEFI-режиме и syslinux в BIOS-режиме. См. README.bootparams для получения списка параметров загрузки Вы загрузитесь в первую виртуальную консоль в качестве root-пользователя и увидите приглашение командной оболочки Zsh.

Чтобы переключиться на другую виртуальную консоль в процессе установки (например, для просмотра этого руководства в Lynx), используйте горячие клавиши Alt+стрелка . Для редактирования файлов доступны программы , nano и vim, см. также packages.x86_64 для получения списка пакетов, поставляемых в установочном образе.

Установка раскладки клавиатуры

По умолчанию используется раскладка консоли US. Чтобы посмотреть список доступных раскладок, запустите:

# ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

Чтобы изменить раскладку, добавьте имя соответствующего файла к команде , не указывая полного пути и расширения. Например, чтобы выбрать русскую раскладку, запустите:

# loadkeys ru

Консольные шрифты расположены в каталоге /usr/share/kbd/consolefonts/ и могут быть выбраны при помощи .

Проверка режима загрузки

Чтобы проверить режим загрузки, просмотрите содержимое каталога efivars:

# ls /sys/firmware/efi/efivars

Если содержимое отображается без каких-либо ошибок, система загружена в режиме UEFI. Если же такого каталога не существует, возможно, система загружена в режиме BIOS (или CSM). Если система не загрузилась в желаемом режиме, обратитесь к руководству пользователя вашей материнской платы.

Соединение с интернетом

Для настройки сетевого соединения в live-окружении выполните следующие действия:

Убедитесь, что ваш сетевой интерфейс обнаружен и включён, например, с помощью : # ip link

Если планируется использовать Wi-Fi, убедитесь, что беспроводная карта не заблокирована с помощью rfkill.

Подключитесь к сети: Ethernet: подключите кабель. Wi-Fi: подключитесь к беспроводной сети с помощью iwctl.

Настройте сетевые соединения: DHCP: установка динамического IP-адреса и адреса DNS-сервера (при помощи systemd-networkd и systemd-resolved) должна срабатывать автоматически для проводных и беспроводных сетевых интерфейсов. Статический IP: см. Настройка сети#Статический IP-адрес.

Соединение можно проверить с помощью утилиты ping: # ping archlinux.org

Примечание: Установочный образ включает в себя преднастроенные и активированные службы systemd-resolved и Установочный образ включает в себя преднастроенные и активированные службы systemd-networkd iwd . В случае с установленной системой необходима будет ручная настройка и активация данных служб.

Синхронизация системных часов

Чтобы удостовериться, что время задано правильно, используйте :

# timedatectl set-ntp true

Для проверки статуса службы используйте timedatectl status .

Разметка дисков

Когда запущенная система распознает накопители, они становятся доступны как блочные устройства, например, /dev/sda , /dev/nvme0n1 или /dev/mmcblk0 . Чтобы посмотреть их список, используйте lsblk или fdisk.

# fdisk -l

Результаты, оканчивающиеся на rom , loop и airoot , можно игнорировать:

На выбранном накопителе должны присутствовать следующие разделы:

Раздел корневого каталога /

Для загрузки в режиме UEFI также необходим системный раздел EFI

Если вы хотите создать составное блочное устройство для LVM, шифрование диска или RAID, сделайте это сейчас.

Примеры схем

BIOS с MBR Точка монтирования Раздел Тип раздела Рекомендуемый размер [SWAP] /dev/раздел_подкачки Linux swap Более 512 МБ /mnt /dev/корневой_раздел Linux Остаток

UEFI с GPT Точка монтирования Раздел Тип раздела Рекомендуемый размер /mnt/boot или /mnt/efi /dev/системный_раздел_efi системный раздел EFI Более 260 MiB [SWAP] /dev/раздел_подкачки Linux swap Более 512 МБ /mnt /dev/корневой_раздел Linux x86-64 root (/) Остаток

Также смотрите Разметка дисков#Примеры схем.

Примечание: Для редактирования таблицы разделов используйте fdisk или parted, например, fdisk /dev/диск_который_необходимо_разметить .

. Пространство подкачки можно расположить в файле в случае с файловыми системами с его поддержкой.

Если диск, с которого планируется загрузка системы, уже содержит системный раздел EFI — не создавайте новый раздел, а используйте существующий.

Форматирование разделов

Когда новые разделы созданы, каждый из них необходимо отформатировать в подходящую файловую систему. Например, для форматирования /dev/корневого_раздела в Ext4 выполните следующую команду:

# mkfs.ext4 /dev/корневой_раздел

Если вы создали раздел для подкачки (swap), инициализируйте его с помощью утилиты :

# mkswap /dev/раздел_подкачки

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Файловые системы#Создание файловой системы.

Примечание: В случае с многоуровневыми (stacked) блочными устройствами замените /dev/*_раздел соответствующим путём к блочному устройству.

Монтирование разделов

Смонтируйте корневой раздел в каталог /mnt . Например, если корневой раздел — /dev/корневой_раздел , выполните следующую команду:

# mount /dev/корневой_раздел /mnt

Используя создайте точки монтирования для всех остальных разделов (например, /mnt/efi ) и примонтируйте соответствующие разделы.

Если вы ранее создали раздел подкачки (swap), активируйте его с помощью :

# swapon /dev/раздел_подкачки

В дальнейшем обнаружит смонтированные файловые системы и пространство подкачки.

Установка

Выбор зеркал

Пакеты для установки должны скачиваться с серверов-зеркал, прописанных в файле /etc/pacman.d/mirrorlist . В установочном образе, после подключения к сети, reflector обновит список зеркал (выбрав 70 наиболее актуальных HTTPS-зеркал) и отсортирует их по скорости загрузки.[2]

Чем выше зеркало расположено в списке, тем больший приоритет оно имеет при скачивании пакета. Вы можете проверить этот файл и, при необходимости, отредактировать его вручную, переместив наверх наиболее географически близкие зеркала. При этом также учитывайте и другие критерии.

Позже pacstrap скопирует этот файл в новую систему, так что это действительно стоит сделать.

Установка основных пакетов

Используйте скрипт , чтобы установить пакет , ядро Linux и прошивки часто встречающихся устройств:

# pacstrap /mnt base linux linux-firmware

Совет: можно заменить на другой желаемый пакет ядра или пропустить данный шаг, если установка происходит в контейнере. Можно пропустить установку пакета прошивок, если установка происходит в контейнере или виртуальной машине.

Пакет не содержит все инструменты, имеющиеся на установочном носителе, из-за чего может потребоваться установка других пакетов для получения полностью функциональной базовой системы. В частности, рассмотрите возможность установки следующего программного обеспечения:

утилиты для управления файловыми системами в пользовательском пространстве, которые будут использоваться в системе

утилиты для доступа к RAID- или LVM-разделам

специфические прошивки других устройств, не включённых в

ПО, необходимое для организации сети

текстовый редактор

пакеты для доступа к документации в man и info: , и

Чтобы установить другие пакеты или группы, добавьте их названия к команде pacstrap (разделяя их пробелом) или используйте pacman во время этапа #Chroot. Список пакетов на установочном носителе доступен на странице packages.x86_64.

Настройка системы

Fstab

Сгенерируйте файл fstab (используйте ключ -U или -L , чтобы для идентификации разделов использовались UUID или метки, соответственно):

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

После этого проверьте файл /mnt/etc/fstab и отредактируйте его в случае необходимости.

Chroot

Перейдите к корневому каталогу новой системы:

# arch-chroot /mnt

Часовой пояс

Задайте часовой пояс:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Регион/Город /etc/localtime

Запустите , чтобы сгенерировать /etc/adjtime :

# hwclock --systohc

Эта команда предполагает, что аппаратные часы настроены в формате UTC. Для получения дополнительной информации смотрите раздел System time#Time standard.

Локализация

Отредактируйте файл /etc/locale.gen , раскомментировав en_US.UTF-8 UTF-8 и другие необходимые локали (например, ru_RU.UTF-8 UTF-8 ), после чего сгенерируйте их:

# locale-gen

Создайте файл и задайте переменной LANG необходимое значение:

/etc/locale.conf

LANG=ru_RU.UTF-8

Если вы меняли раскладку клавиатуры, сделайте это изменение постоянным в файле . Также добавьте шрифт для консоли с поддержкой кириллицы:

/etc/vconsole.conf

KEYMAP=ru FONT=cyr-sun16

Настройка сети

Создайте файл hostname:

/etc/hostname

моёимяхоста

Добавьте соответствующую запись в файл :

/etc/hosts

127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.1.1 моёимяхоста.localdomain моёимяхоста

Если система имеет постоянный IP-адрес, его следует использовать вместо 127.0.1.1 .

Завершите настройку сети для вновь установленной среды, что также может включать в себя установку подходящего ПО для управления сетевым подключением.

Initramfs

Как правило, создание нового образа initramfs не требуется, поскольку pacstrap автоматически запускает mkinitcpio после установки пакета ядра.

Если вы используете LVM, системное шифрование или RAID, отредактируйте файл и пересоздайте образ initramfs:

# mkinitcpio -p linux

Пароль суперпользователя

Установите пароль суперпользователя:

# passwd

Загрузчик

Выберите и установите загрузчик с поддержкой Linux. Если вы используете процессор Intel или AMD, включите также обновление микрокода.

Перезагрузка

Выйдите из окружения chroot, набрав exit или нажав Ctrl+D .

Вы можете размонтировать все разделы с помощью команды umount -R /mnt , чтобы убедиться в том, что ни один из разделов не остался занят какой-либо программой. Если нужно, для поиска таких программ используйте .

Теперь перезагрузите компьютер, набрав reboot : если какие-нибудь разделы остались смонтированными, systemd их размонтирует. Не забудьте извлечь установочный носитель. После загрузки войдите в систему в качестве суперпользователя.

После установки

Дальнейшие указания по настройке системы после установки (например, по настройке графического интерфейса, звука или тачпада) вы можете найти на странице Основные рекомендации.

Множество интересных и полезных программ вы найдете на странице Список приложений.